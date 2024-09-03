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الخارجية القطرية: نهج الاحتلال الإسرائيلي بتزييف الحقائق وتضليل العالم بالكذب سيقود لوأد السلام ويوسع العنف
2024-09-03 | 11:46
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الخارجية القطرية: نهج الاحتلال الإسرائيلي بتزييف الحقائق وتضليل العالم بالكذب سيقود لوأد السلام ويوسع العنف
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إتهامات مدوية تطال نتنياهو.. أكاذيب وتلفيقات وإهمال إجرامي
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