واشنطن : الوقت حان لإبرام اتفاق حول وقف إطلاق النار في غزة

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر للصحافيين "لا يزال هناك عشرات الرهائن في غزة ينتظرون التوصل إلى اتفاق يعيدهم إلى ديارهم. حان الوقت لإبرام هذا الاتفاق".

وشدد على أن "الشعب الإسرائيلي لا يمكنه الانتظار أكثر من ذلك. الشعب الفلسطيني الذي يعاني بدوره التداعيات الرهيبة لهذه الحرب، لا يمكنه الانتظار أكثر من ذلك. العالم لا يمكنه الانتظار أكثر من ذلك".

وأشار ميلر الى أنه "خلال الأيام المقبلة، ستواصل الولايات المتحدة التواصل مع شركائها في المنطقة بهدف الوصول الى اتفاق نهائي".

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية "نحن نعارض وجودا طويل الأمد لقوات من الجيش الإسرائيلي في غزة"، مؤكداً أن "إنجاز اتفاق يتطلب من الطرفين اسرائيل وحماس إظهار مرونة. يجب على الطرفين البحث عن الأسباب التي تدفعهما غلى القول نعم عوضا عن تلك التي تدفعهما إلى قول لا".