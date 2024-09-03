بالفيديو- المتظاهرون يصعّدون بوجه نتنياهو في تل أبيب وإضرام النار قبالة وزارة الحرب

View this post on Instagram
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن 9 مسؤولين حاليين وسابقين بدول وسيطة قولهم ان تمسك رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بمحور فيلادلفيا "العقبة الرئيسية أمام الاتفاق."
أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتصريحات الإسرائيلية بشأن محور فيلادلفيا.
واشنطن بوست عن مسؤول أميركي رفيع: تشكيل قوة فلسطينية مدربة أميركيا هو الترتيب الأكثر ترجيحاً لتأمين الحدود والاتحاد الأوروبي مستعد لاستئناف دور مراقبة معبر رفح بالتعاون مع السلطة الفلسطينية