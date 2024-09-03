بالفيديو- المتظاهرون يصعّدون بوجه نتنياهو في تل أبيب وإضرام النار قبالة وزارة الحرب

تشهد تل ابيب تظاهرة كبيرة مناهضة لحكومة نتنياهو ومطالبة بابرام صفقة تبادل أسرى.

فقد اندلعت مواجهات عنيفة بين شرطة الاحتلال والمتظاهرين الذين اضرموا النار قبالة وزارة الحرب.

