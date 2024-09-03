مقترح جديد لبايدن لاتمام صفقة التبادل ... البيت الابيض: قريبون من اتفاق بشأن القطاع

ولفت الى ان مقتل الرهائن الستة الذين انتشلت قوات الإحتلال الاسرائيلي جثثهم يوم الأحد "يؤكد مدى الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح بقية المحتجزين ."

وقال ان "الفجوات ضيقة بما يكفي للتوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار في غزة ونعتقد اننا قريبون منه "، مضيفاً بان "الرئيس الاميركي جو بايدن منخرط بشكل شخصي في العمل مع فريقنا وقادة المنطقة من أجل التوصل الى اتفاق".

واضاف البيت الأبيض "نعمل على مقترح لتأمين الإفراج عن الرهائن المتبقين وتوفير المساعدات لغزة ووقف القتال"، وقال: "نجري مشاورات مع قطر ومصر وإسرائيل من أجل التوصل لوقف لإطلاق النار بغزة ولا إطار زمنيا لتحقيق".

ولفت الى انه " سمعنا على مدار اليومين الماضيين الكثير من إسرائيل ونواصل التشاور مع الوسطاء المصريين والقطريين"، مشددا على ان "هناك حاجة ملحة للتوصل لاتفاق تبادل وما حدث نهاية الأسبوع بغزة يؤكد أهمية الإسراع بذلك".

و اضاف ان "الاتفاق الذي نعمل عليه يتضمن الوضع في ممر فيلادلفيا وسحب القوات الإسرائيلية من المناطق المكتظة في مرحلة أولى بما فيها حول ممر فيلادلفيا"، لافتاً الى ان " المقترح ينص على إبعاد القوات الإسرائيلية في ممر فيلادلفيا إلى الشرق وهذا عنصر أساسي لم يتغير".

وأكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي أن الرئيس الاميركي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس يعملان بشأن صفقة تبادل الأسرى، مؤكدا أنه لن يتجادل مع نتنياهو حول محور "فيلادلفيا".

وأشار المتحدث باسم المجلس القومي إلى أن "الرئيس ونائبته التقيا مع فريق التفاوض لمناقشة الخطوات التي تضمن إطلاق سراح الرهائن، وأن الولايات المتحدة تعمل على اقتراح من شأنه تأمين إطلاق سراحهم وتوفير مساعدات ضخمة لغزة".

وأضاف: "الرئيس يشارك شخصيا في العمل مع الفريق لتأمين الصفقة.. لن نتجادل مع نتنياهو حول ما قاله عن محور فيلادلفيا. الاقتراح والوساطة يشملان إخراج قوات الجيش الإسرائيلي من المناطق المكتظة بالسكان، بما في ذلك محور فيلادلفيا، وإسرائيل وافقت على ذلك".