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عربي و دولي

إجتماع لساعة.. "إسرائيل" وأميركا تبحثان حلاً للبنان

2024-09-04 | 13:59
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إجتماع لساعة.. &quot;إسرائيل&quot; وأميركا تبحثان حلاً للبنان
إجتماع لساعة.. "إسرائيل" وأميركا تبحثان حلاً للبنان

أفاد 4 مسؤولين إسرائيليين وأميركيين بأن إجتماعاً إفتراضياً ضمّ مسؤولين كباراً من الولايات المتحدة و"إسرائيل" عقد يوم الثلاثاء وناقش كيفية تخفيف التوترات مع لبنان ومنع إندلاع حرب شاملة مع "إسرائيل"، وفقاً لموقع "أكسيوس".

وأضافوا أن الإجتماع، الذي لم يعلن عنه البيت الأبيض أو الحكومة الإسرائيلية، بادرت إليه إدارة بايدن لجسّ نبض الجانب الإسرائيلي وتنسيق سياساتهما بشأن الوضع في لبنان.
كما تابعوا أن الاجتماع الافتراضي استمر ساعة، كان فيه الفريق الأميركي بقيادة مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان، وشارك مستشارا الرئيس بايدن آموس هوكستين وبريت ماكجورك، بحسب "أكسيوس".
أما الفريق الإسرائيلي، فكان بقيادة وزير الشؤون الاستراتيجية والمقرب من نتنياهو رون ديرمر.
وقال مسؤول إسرائيلي إن الطرفين ناقشا كيفية التوصل إلى حل دبلوماسي طويل الأمد لإنهاء القتال بين "إسرائيل" وحزب الله، في سيناريو يتم فيه التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة والسماح لمئات الآلاف من النازحين "الإسرائيليين" واللبنانيين بالعودة إلى منازلهم على طول الحدود.
لكن المسؤول أوضح أن الأطراف ناقشت أيضا كيفية تهدئة القتال في السيناريو الأكثر احتمالا في الوقت الحالي وهو عدم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة في الأمد القريب.
إلى ذلك، رفض ديرمر التعليق على القصة، كما لم يستجب البيت الأبيض لطلب التعليق.
ويلفت التقرير إلى أن المطلب الإسرائيلي الرئيسي هو أن يتضمن أي اتفاق دبلوماسي مع لبنان انسحاب قوة الرضوان النخبوية التابعة لحزب الله لمسافة 10 كيلومترات على الأقل من الحدود.
وهذا ما أكده الجانب الإسرائيلي خلال الاجتماع، مشددا على أن مفتاح مثل هذه الصفقة هو كيفية التأكد من أن عناصر حزب الله غادرت بالفعل المنطقة القريبة من الحدود ولن يعودوا، بحسب المسؤولين.
كذلك طالب المسؤولون الإسرائيليون بتعهد من الولايات المتحدة بدعم العمل العسكري الإسرائيلي ضد حزب الله إذا عادوا.
وذكر مسؤول إسرائيلي أن هوكستين قال في الاجتماع إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة من شأنه أن يؤدي إلى خفض التصعيد في لبنان، وبالتالي السماح لـ "إسرائيل" بالتركيز على أمور أخرى.

إجتماع لساعة.. "إسرائيل" وأميركا تبحثان حلاً للبنان

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