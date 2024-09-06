ترامب يحدد مهمة لإيلون ماسك!

وأوضح ترامب، خلال حديثه أمام شخصيات مالية واقتصادية في نيويورك، أن ماسك، الذي اقترح الفكرة، سيشرف على مراجعة شاملة للحسابات المالية والأداء للحكومة الفيدرالية بالكامل في حال فوزه بولاية رئاسية ثانية.

واشار ترامب الذي يخوض انتخابات متقاربة النتائج ضد الديمقراطية كامالا هاريس، نائبة الرئيس، إلى أن اللجنة ستضع خطة للقضاء على الاحتيال والمدفوعات غير السليمة خلال ستة أشهر، مما قد يوفر تريليونات الدولارات. كما انتقد استثمارات إدارة بايدن في مجال المناخ، مشيرًا إلى أن إدارته ستدعم صناعات المستقبل بدلاً من مهاجمتها.

من جانبه، أعرب ماسك عبر منصته "إكس" عن استعداده لخدمة أميركا إذا أتيحت له الفرصة، مؤكدًا أنه لا يحتاج لمقابل مادي أو منصب.