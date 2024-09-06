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عربي و دولي

بن غفير يدعو نتنياهو إلى توسيع أهداف الحرب لتشمل الضفة الغربية

2024-09-06 | 03:47
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بن غفير يدعو نتنياهو إلى توسيع أهداف الحرب لتشمل الضفة الغربية
بن غفير يدعو نتنياهو إلى توسيع أهداف الحرب لتشمل الضفة الغربية

أشارت وسائل إعلام العدو الإسرائيلي، الى ان "وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير طالب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بوضع الضفة الغربية ضمن أهداف الحرب".

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بن غفير يدعو نتنياهو إلى توسيع أهداف الحرب لتشمل الضفة الغربية

عربي و دولي

بن غفير

بنيامين نتنياهو

إسرائيل

الضفة الغربية

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هاينان في الصين تستعد لأقوى إعصار منذ عقد!
04:57

هاينان في الصين تستعد لأقوى إعصار منذ عقد!

أعلنت وكالة أنباء شينخوا أن السلطات في مدينة هاينان الصينية قامت بإجلاء أكثر من 419 ألف شخص بشكل وقائي مع اقتراب إعصار "ياغي" من المنطقة.

ويُتوقع أن يضرب الإعصار الساحل الجنوبي للصين بعد ظهر الجمعة، ويعتبر من أقوى العواصف التي ستضرب المنطقة منذ عقد.

وكانت عاصفة "ياغي" قد أسفرت عن مقتل 13 شخصًا في الفلبين وأدت إلى فيضانات وانزلاقات تربة في جزيرة لوزون الرئيسية.

04:57

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أعلنت وكالة أنباء شينخوا أن السلطات في مدينة هاينان الصينية قامت بإجلاء أكثر من 419 ألف شخص بشكل وقائي مع اقتراب إعصار "ياغي" من المنطقة.

ويُتوقع أن يضرب الإعصار الساحل الجنوبي للصين بعد ظهر الجمعة، ويعتبر من أقوى العواصف التي ستضرب المنطقة منذ عقد.

وكانت عاصفة "ياغي" قد أسفرت عن مقتل 13 شخصًا في الفلبين وأدت إلى فيضانات وانزلاقات تربة في جزيرة لوزون الرئيسية.

زيلينسكي: نريد إنهاء الحرب! تصريح جديد حول آخر التطورات
04:41

زيلينسكي: نريد إنهاء الحرب! تصريح جديد حول آخر التطورات

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، أن "العملية التي نفذناها في كورسك نجحت في القضاء على مخاطر الهجوم الروسي من المنطقة".

وأضاف زيلينسكي أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يسعى لاحتلال أكبر قدر ممكن من الأراضي الأوكرانية"، مشددًا في الوقت نفسه على رغبة أوكرانيا في "إنهاء الحرب والوصول إلى السلام".

04:41

زيلينسكي: نريد إنهاء الحرب! تصريح جديد حول آخر التطورات

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، أن "العملية التي نفذناها في كورسك نجحت في القضاء على مخاطر الهجوم الروسي من المنطقة".

وأضاف زيلينسكي أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يسعى لاحتلال أكبر قدر ممكن من الأراضي الأوكرانية"، مشددًا في الوقت نفسه على رغبة أوكرانيا في "إنهاء الحرب والوصول إلى السلام".

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