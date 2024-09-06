هاليفي: نستعد لتحرّكات هجومية ضد حزب الله

أعلن المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الجمعة، أنّ "رئيس الأركان هرتسي هاليفي أجرى اليوم تقييماً للوضع وجولة تفقدية في مقر الفرقة 210 على حدود هضبة الجولان".

وأضاف البيان: "عرض قادة الفرقة الإستعداد المجدد على الحدود من خلال الإجراءات الهجومية والدفاعية، منها تعزيز العائق الهندسي ووسائل جمع المعلومات الإستخبارية".

وقال هاليفي خلال جولته: "الجيش منصبّ جدًا على القتال في مواجهة حزب الله، وأعتقد أن عدد الهجمات التي شُنت على مدار الشهر الأخير، وعدد العناصر الذين قُتلوا، والقذائف الصاروخية التي دُمرت، والبنى التحتية التي دُمرت كبير للغاية".

وتابع: "نستعد لإتخاذ خطوات هجومية داخل أراضي العدو.. الدمج بين الهجمات النوعية للغاية على حزب الله، من أجل تخفيف التهديدات التي يتعرض لها سكان المنطقة الشمالية، وأيضاً في هضبة الجولان، أمر في غاية الأهمية. وذلك تزامناً مع الإستعداد للهجوم في مرحلة لاحقة الذي نتناوله كثيراً".