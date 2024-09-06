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هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة: لا صفقة في الأفق لأن كل جانب يرى الآخر غير راغب في التوصل إلى إتفاق
2024-09-06 | 13:44
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هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة: لا صفقة في الأفق لأن كل جانب يرى الآخر غير راغب في التوصل إلى إتفاق
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التوصل
إتفاق
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