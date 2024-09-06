فيديو - "أنت قاتل".. إسرائيليون يطردون بن غفير من شاطئ في تل أبيب



طرد إسرائيليون، اليوم الجمعة، وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير من شاطئ في تل أبيب بعد أن صرخوا في وجهه "أنت قاتل.. أنت إرهابي".

وأظهر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي طرد إسرائيليين لبن غفير بعد وصوله مع أفراد من أسرته إلى شاطئ في تل أبيب.

🔴ترجمت لكم من العبرية إلى العربية



هذا ما حدث مع بن غفير هذا النهار على شاطئ البحر .... pic.twitter.com/cIzV5TE9d4 — مرشد سياحي للتاريخ الأندلسي (@Andalusrise) September 6, 2024

وبحسب الفيديو، صرخ أحد الإسرائيليين في وجه بن غفير قائلا "أنت قاتل.. أنت إرهابي، وبسببك يموت المختطفون في غزة، كيف تجرؤ على المشي على الشاطئ".

وأضاف مخاطبا بن غفير "أنت قاتل، أنت إرهابي قاتل، هذه حقيقتك، كل المختطفين في غزة يموتون في غزة بسببك".

وأشار موقع "والا" الإخباري إلى أن "إحدى الإسرائيليات قامت برمي الرمل على بن غفير قبل اعتقالها".

وعلق بن غفير على الحادث في منشور على منصة إكس "وصلت اليوم لبضع ساعات مع عائلتي إلى شاطئ تل أبيب، وبدأت مجموعة صغيرة من المتظاهرين اليساريين بالصراخ في وجهي ودعوني لمغادرة المكان. حقهم، هذه حرية التعبير، لكن الشاطئ ليس ملكا لأبيهم".

وأضاف "في الوقت نفسه، أشكر الشرطة وحراس الأمن الذين تصرفوا بشكل حاسم لاعتقال امرأة ألقت عليّ حفنة من الرمل وتجاوزت على أطفالي الصغار، إن العنف خط أحمر".