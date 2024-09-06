بدء تصويت البريد بولاية أميركية

وتبدأ كارولاينا الشمالية بعد ظهر الجمعة إرسال أكثر من 100 ألف بطاقة اقتراع إلى الأشخاص الذين لا ينوون التوجّه شخصيا إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الخامس من تشرين الثاني.وتحمل هذه الخطوة أهمية خاصة، لا سيما أن هذه الولاية الواقعة جنوب شرقي البلاد تعد واحدة من الولايات الست أو السبع التي قد تحدّد الفائز في الانتخابات الرئاسية.وكان ترامب فاز في كارولاينا الشمالية بفارق ضئيل على الرئيس الحالي جو بايدن في انتخابات العام 2020. غير أن كامالا هاريس نائبة بايدن حاليا تعتمد على الأميركيين السود والشباب للفوز فيها على الملياردير الجمهوري، على اعتبار أن ترشيحها أعاد تحفيز هاتين الفئتين الانتخابيتين.