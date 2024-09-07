فيديو مسرّب من معتقل "مجيدو" الاسرائيلي يظهر حجم التنكيل بالأسرى الفلسطينيين

وثق مقطع فيديو مسرّب من معتقل "مجيدو" الاسرائيلي عمليات التنكيل التي يعترض لها الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال pic.twitter.com/8NsnmIIHYx
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) September 7, 2024
وثق مقطع فيديو مسرّب من معتقل "مجيدو" الاسرائيلي عمليات التنكيل التي يعترض لها الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال pic.twitter.com/8NsnmIIHYx
قال مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية "سي آي إيه" وليام بيرنز، السبت، إن مقترح الرئيس الأميركي جو بايدن يتضمن 3 مراحل تنتهي بإنجاز التبادل ووقف النار بغزة، مشدداً بالقول: "نعمل مع الوسطاء لوضع مقترح جيد بشأن غزة".