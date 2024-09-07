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عربي و دولي

حطام قرب البرلمان.. أوكرانيا تتصدى لهجوم روسي

2024-09-07 | 06:10
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حطام قرب البرلمان.. أوكرانيا تتصدى لهجوم روسي
حطام قرب البرلمان.. أوكرانيا تتصدى لهجوم روسي


أعلن سلاح الجو الأوكراني، السبت، أن روسيا أطلقت 67 طائرة مسيرة بعيدة المدى على أوكرانيا الليلة الماضية وأنه تمكن من إسقاط 58 منها.

وأضاف في بيان عبر تيليغرام أن وحدات الدفاع الجوي تصدت للطائرات في 11 منطقة بمختلف أنحاء أوكرانيا.
وسمع مراسلو رويترز في العاصمة الأوكرانية كييف دوي سلسلة من الانفجارات بعد الثالثة صباحا بقليل (00:00 بتوقيت غرينتش) اليوم، تردد صدى بعضها عاليا في وسط المدينة.
وقال سلاح الجو في كييف إن الطائرات المسيرة من طراز شاهد أقلعت من منطقتين حدوديتين في روسيا وكذلك من شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا.
وفي السياق، ذكر البرلمان الأوكراني في بيان عبر تيليغرام أنه تم العثور على حطام طائرة مسيرة جرى إسقاطها بجوار مبنى البرلمان بعد هجوم شنته روسيا الليلة الماضية.
حطام قرب البرلمان.. أوكرانيا تتصدى لهجوم روسي

عربي و دولي

أوكرانيا

روسيا

سلاح الجو الأوكراني

البرلمان الأوكراني

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