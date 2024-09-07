إعلام العدو: إطلاق صاروخ إعتراضي تجاه طائرة بدون طيار في منطقة ألون تافور قرب العفولة

أكد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، في تصريحاته لقناة 12 الإسرائيلية، أنه قد وضع خطوطاً حمراء تتعلق بالسياسات الأمنية والعسكرية. وأشار إلى أن هذه الخطوط تشمل ليس فقط محور فيلادلفيا، بل أيضاً الانسحاب من نتساريم، الذي اعتبره أمراً خطيراً للغاية.



وفي سياق متصل، شدد سموتريش على أهمية اتخاذ خطوات حاسمة في لبنان، داعياً إلى شن حرب لإعادة السيطرة على الأراضي واستعادة السكان.



وأكد أن أي اتفاق يتم التوصل إليه لن يكون ذا قيمة تُذكر، موضحاً أنه لا يستحق الورق الذي سيكتب عليه.

