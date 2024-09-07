الجيش الإسرائيلي يغيّر تكتيكاته في الأنفاق

وذكرت قناة "كان" الإخبارية، الجمعة، نقلا عن مصادر عسكرية، أن "الجيش الإسرائيلي سيغير تكتيكاته القتالية في أنفاق غزة في أعقاب مقتل الرهائن الست".
ونقلت القناة عن مسؤولين عسكريين قولهم: "إن قتل الرهائن هو رسالة عملياتية مباشرة من حماس مفادها توقفوا عن العمل تحت الأرض".
المصادر قالت إن "المعارك باتت أكثر صعوبة وتعقيدا مع مقتل الرهائن خاصة لو استمر الجيش الإسرائيلي في العمل تحت الأرض، الأمر الذي ينبئ بمقتل المزيد من المحتجزين".
وأكد مصدر عسكري أن "الجيش الإسرائيلي سيستمر في الوصول إلى الرهائن دون تعريضهم للخطر".