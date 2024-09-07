أوكرانيا تقصف مستودع ذخيرة في روسيا

قال مصدر أمني أوكراني، السبت، إن طائرات مسيرة أوكرانية قصفت مستودع ذخيرة في منطقة فارونيش الروسية خلال الليل، مضيفا أن كييف تعتقد أن المستودع يستخدم لنقل الذخيرة والعتاد إلى أوكرانيا.

وقال حاكم فارونيش ألكسندر جوسيف في بيان على تيليغرام إن "أجساما متفجرة" انفجرت بعد حريق في إحدى المناطق دون وقوع إصابات، مشيرا إلى إعلان حالة الطوارئ محليا وإجلاء عدة مئات من الأشخاص وإغلاق طريق رئيسي.

وقال المصدر الأوكراني، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لرويترز إن العملية نفذها جهاز الأمن الداخلي الأوكراني.

وأضاف المصدر أنه "في هذه اللحظة، لا تزال هناك 4 جيوب من النيران القوية في الموقع، فضلا عن انفجار الذخائر بشكل متواصل".

وذكر المصدر أن المستودع يقع في بلدة سولدات سكوي على بعد نحو 130 كيلومترا من أقرب نقطة داخل الأراضي الخاضعة لسيطرة أوكرانيا.