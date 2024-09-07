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عربي و دولي

صفارات الانذار تدوي بشكل متتالي في اييليت هشاحر وراموت نفتالي بالجليل الاعلى خشية تسلل طائرات مسيرة

2024-09-07 | 12:24
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صفارات الانذار تدوي بشكل متتالي في اييليت هشاحر وراموت نفتالي بالجليل الاعلى خشية تسلل طائرات مسيرة
صفارات الانذار تدوي بشكل متتالي في اييليت هشاحر وراموت نفتالي بالجليل الاعلى خشية تسلل طائرات مسيرة
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صفارات الانذار تدوي بشكل متتالي في اييليت هشاحر وراموت نفتالي بالجليل الاعلى خشية تسلل طائرات مسيرة

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وزير إسرائيلي: لنشن حرباً في لبنان
16:07

وزير إسرائيلي: لنشن حرباً في لبنان

أكد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، في تصريحاته لقناة 12 الإسرائيلية، أنه قد وضع خطوطاً حمراء تتعلق بالسياسات الأمنية والعسكرية. وأشار إلى أن هذه الخطوط تشمل ليس فقط محور فيلادلفيا، بل أيضاً الانسحاب من نتساريم، الذي اعتبره أمراً خطيراً للغاية.

وفي سياق متصل، شدد سموتريش على أهمية اتخاذ خطوات حاسمة في لبنان، داعياً إلى شن حرب لإعادة السيطرة على الأراضي واستعادة السكان.

وأكد أن أي اتفاق يتم التوصل إليه لن يكون ذا قيمة تُذكر، موضحاً أنه لا يستحق الورق الذي سيكتب عليه.

16:07

وزير إسرائيلي: لنشن حرباً في لبنان

أكد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، في تصريحاته لقناة 12 الإسرائيلية، أنه قد وضع خطوطاً حمراء تتعلق بالسياسات الأمنية والعسكرية. وأشار إلى أن هذه الخطوط تشمل ليس فقط محور فيلادلفيا، بل أيضاً الانسحاب من نتساريم، الذي اعتبره أمراً خطيراً للغاية.

وفي سياق متصل، شدد سموتريش على أهمية اتخاذ خطوات حاسمة في لبنان، داعياً إلى شن حرب لإعادة السيطرة على الأراضي واستعادة السكان.

وأكد أن أي اتفاق يتم التوصل إليه لن يكون ذا قيمة تُذكر، موضحاً أنه لا يستحق الورق الذي سيكتب عليه.

نار واحتجاج: نصف مليون متظاهر في تل أبيب لإسترداد الأسرى
15:47

نار واحتجاج: نصف مليون متظاهر في تل أبيب لإسترداد الأسرى

تظاهر عشرات آلاف "الإسرائيليين" مساء السبت، أمام مقر وزارة الحرب في مدينة تل أبيب، مطالبين الحكومة بالتحرك لإبرام صفقة تبادل أسرى.

ونقلت وسائل إعلام العدو الإسرائيلي بأن الاعتقالات في صفوف المتظاهرين بتل أبيب بدأت.

15:47

نار واحتجاج: نصف مليون متظاهر في تل أبيب لإسترداد الأسرى

تظاهر عشرات آلاف "الإسرائيليين" مساء السبت، أمام مقر وزارة الحرب في مدينة تل أبيب، مطالبين الحكومة بالتحرك لإبرام صفقة تبادل أسرى.

ونقلت وسائل إعلام العدو الإسرائيلي بأن الاعتقالات في صفوف المتظاهرين بتل أبيب بدأت.

تحديثات الإنتخابات الرئاسية في الجزائر.. بدء فرز الأصوات
15:37

تحديثات الإنتخابات الرئاسية في الجزائر.. بدء فرز الأصوات

أفادت وكالة الأنباء الجزائرية، مساء السبت، بغلق مكاتب الاقتراع والشروع في عملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية.

15:37

تحديثات الإنتخابات الرئاسية في الجزائر.. بدء فرز الأصوات

أفادت وكالة الأنباء الجزائرية، مساء السبت، بغلق مكاتب الاقتراع والشروع في عملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية.

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