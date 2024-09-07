نار واحتجاج: نصف مليون متظاهر في تل أبيب لإسترداد الأسرى
تظاهر عشرات آلاف "الإسرائيليين" مساء السبت، أمام مقر وزارة الحرب في مدينة تل أبيب، مطالبين الحكومة بالتحرك لإبرام صفقة تبادل أسرى.
ونقلت وسائل إعلام العدو الإسرائيلي بأن الاعتقالات في صفوف المتظاهرين بتل أبيب بدأت.
وقد أصدرت عائلات الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين بيانًا، طالبت فيه أعضاء الكنيست والوزراء في الائتلاف الحكومي بوقف صمتهم تجاه ما وصفوه بالإهمال الإجرامي بحق 101 أسير لدى حركة حماس. وجاء في البيان: "نطالب المسؤولين بعدم أن يكونوا شركاء في هذا الإهمال الذي يهدد حياة الأسرى وتفكيك المجتمع الإسرائيلي، وندعوهم لمساعدتنا في إعادة أسرانا إلى منازلهم".