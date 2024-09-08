بالفيديو - هجوم قرب معبر حدودي مع الأردن.. ومقتل إسرائيليين

View this post on Instagram
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
الاحتلال ينكّل بالعمّال وسائقي الشاحنات في موقع عملية إطلاق النار على معبر الكرامة بين فلسطين المحتلة و الأردن pic.twitter.com/4Bfw4QCOoi
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) September 8, 2024
الاحتلال ينكّل بالعمّال وسائقي الشاحنات في موقع عملية إطلاق النار على معبر الكرامة بين فلسطين المحتلة و الأردن pic.twitter.com/4Bfw4QCOoi
استشهاد سائق الشاحنة الأردني الذي نفذ عملية إطلاق النار التي ادت الى مقتل 3 إسرائيليين على معبر الكرامة بين #فلسطين المحتلة و #الأردن pic.twitter.com/BEYpHnIKgn
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) September 8, 2024
استشهاد سائق الشاحنة الأردني الذي نفذ عملية إطلاق النار التي ادت الى مقتل 3 إسرائيليين على معبر الكرامة بين #فلسطين المحتلة و #الأردن pic.twitter.com/BEYpHnIKgn
بالفيديو - لحظة تنفيذ عملية إطلاق النار التي ادت الى مقتل 3 إسرائيليين على معبر الكرامة بين فلسطين المحتلة والأردن