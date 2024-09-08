بالفيديو - هجوم قرب معبر حدودي مع الأردن.. ومقتل إسرائيليين

وقع إطلاق نار عند معبر "اللنبي" مع الأردن ما ادى الى مقتل 3 اسرائيليين بحسب ما افادت وسائل اعلام اسرائيلية.

