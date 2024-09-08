​ نتنياهو يعلّق على عملية إطلاق النار في "اللنبي": محاطون بمجرمين!

أكّد رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتنياهو​، تعليقا على عمليّة إطلاق النّار في معبر اللنبي، أنّ "هذا يوم صعب، ونحن محاطون بالأيديولوجيا الّتي تمجّد القتل، والّتي يقودها محور الشّرّ الإيراني، نحن محاطون بمجرمين يريدون قتلنا جميعًا".