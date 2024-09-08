نتنياهو يعلّق على عملية إطلاق النار في "اللنبي": محاطون بمجرمين!
أكّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعليقا على عمليّة إطلاق النّار في معبر اللنبي، أنّ "هذا يوم صعب، ونحن محاطون بالأيديولوجيا الّتي تمجّد القتل، والّتي يقودها محور الشّرّ الإيراني، نحن محاطون بمجرمين يريدون قتلنا جميعًا".
وأشار إلى أنّ "حركة حماس تهدف إلى زرع الفرقة في داخلنا، وشنّ حرب نفسيّة على أهالي المختطفين وممارسة ضغوط داخليّة"، مشدّدًا على "أنّنا سنلتزم بتحقيق أهداف الحرب والقضاء على "حماس"، وإعادة جميع الأسرى، وضمان أنّ غزة لا تعود تشكّل تهديدًا".