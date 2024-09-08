تهديدات جديدة.. نتنياهو: أبلغت الجيش بضرورة تغيير الوضع ضدّ حزب الله

بعد إعلان الجيش الإسرائيلي أنه يستعد للتحرك هجومياً في الداخل اللبناني إذا استدعت الحاجة، أطلق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تهديدات جديدة.

فقد أكد في بيان، اليوم الأحد، أنه أصدر تعليمات للجيش بتغيير الوضع في الشمال على الحدود مع لبنان.

كما أضاف أن حزب الله هو الذراع القوية لإيران، مشددا على استحالة استمرار الوضع على ما هو عليه في الشمال.

كذلك كرر التزام حكومته بإعادة جميع سكان الشمال إلى منازلهم.

إلى ذلك، اعتبر أن "إسرائيل في معركة ضد محور الشر الإيراني وملزمة بمنع طهران من امتلاك سلاح نووي"، وفق وصفه.

ورأى أنه "لو لم تتحرك تل أبيب على مدار السنين الماضية لكانت طهران امتلكت أسلحة نووية الآن".

أتت تلك التصريحات بعدما أعلن رئيس الأركان في الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي أمس أن قواته تستعد لاتخاذ خطوات هجومية داخل لبنان.







