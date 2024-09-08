غالانت تعليقا على عملية معبر اللنبي: سنزيد إجراءاتنا بالضفة في مواجهة محاولات إيران لنشر الإرهاب نحو حدودنا

نتنياهو تعليقا على عملية إطلاق النار في معبر اللنبي: هذا يوم صعب و حماس تهدف إلى زرع الفرقة في داخلنا وشن حرب نفسية على أهالي المختطفين وممارسة ضغوط داخلية