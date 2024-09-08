غالانت تعليقاً على عملية "اللنبي": سنتحرك شمالاً!

معلقاً على الهجوم الذي وقع بوقت سابق اليوم عند معبر جسر الملك حسين (جسر اللنبي) على الحدود بين الأردن والضفة الغربية المحتلة، ألمح وزير الحرب الإسرائيلي يؤاف غالانت إلى دور إيراني.

وقال في تصريحات اليوم الأحد، خلال زيارة لمحور نتساريم في قطاع غزة "إن " الجيش الإسرائيلي سيزيد استعداداته واجراءاته لمواجهة المحاولات الإيرانية في نشر الإرهاب سواء في الضفة أو شمال إسرائيل.



وأوضح أنه مستعد لتحريك القوات الإسرائيلية من غزة إلى الشمال بسرعة (عند الحدود اللبنانية).



كذلك أردف أن القوات الإسرائيلية مستعدة لإحباط تلك المحاولات الإيرانية في كل الساحات القريبة والبعيدة.



إلى ذلك، اعتبر أن "زعيم حماس يحيى السنوار ليس محصناً، تماما مثل محمد الضيف ومروان عيسى، وسيرتكبون خطأ وسنصل إليهم".



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد بدوره أنه أبلغ الجيش بضرورة تغيير الوضع في الشمال.