"حشيش في بسكويت".. نقل جنود إسرائيليين للمستشفى وفتح تحقيق

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الأحد، أنه تم نقل عدد من جنود الجيش الإسرائيلي في قوات الاحتياط، الذين يخدمون في إحدى القواعد العسكرية بالجنوب، إلى المستشفى، بعد تناولهم "بسكويت" يشتبه في أنه يحتوي على مادة الحشيش.