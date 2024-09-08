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عربي و دولي

سوريا.. فيديو يرصد الهجوم الإسرائيلي على المنطقة الوسطى

2024-09-08 | 17:01
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سوريا.. فيديو يرصد الهجوم الإسرائيلي على المنطقة الوسطى


سمع دوي إنفجارات في سماء المنطقة الوسطى، بحسب وسائل إعلام سورية.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لعدوان إستهدف نقاطاً عدة في المنطقة الوسطى".
في السياق، أكد المرصد السوري لـ "سكاي نيوز عربية" أن "إسرائيل تستهدف موقعا بمنطقة البحوث العلمية بمصياف بريف حماة"، مشيراً الى أن "سيارات الإسعاف تهرع إلى مركز البحوث العلمية وسط معلومات عن خسائر بشرية". 
وأعلن المرصد عينه أن "الدفاعات الجوية السورية تحاول التصدي للصواريخ الإسرائيلية وتمكنت من إسقاط عدد منها".

المرصد السوري لـ "سكاي نيوز عربية":

- خسائر مادية كبيرة في مركز البحوث العلمية في مصياف نتيجة للضربات الاسرائيلية.
- مركز البحوث العلمية في مصياف يعمل به خبراء للحرس الثوري الإيراني.

ولاحقاً، أكدت وسائل إعلام رسمية سورية أن "نحو 15 غارة إسرائيلية إستهدفت حتى الآن المنطقة الوسطى".
وأكد التلفزيون الرسمي السوري بدوره إندلاع حريق كبير في منطقة حير عباس بريف حماة جراء العدوان الإسرائيلي.
 
سوريا.. فيديو يرصد الهجوم الإسرائيلي على المنطقة الوسطى

عربي و دولي

سوريا

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بالفيديو - لحظة تنفيذ عملية إطلاق النار التي ادت الى مقتل 3 إسرائيليين على معبر الكرامة
استشهاد سائق الشاحنة الأردني الذي نفذ عملية إطلاق النار التي ادت الى مقتل 3 إسرائيليين على معبر الكرامة بين فلسطين المحتلة و الأردن

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