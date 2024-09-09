عاجل
رئاسة الوزراء الإسرائيلية: نتنياهو يقدر السلام مع مصر ويعتقد أن السيطرة على فيلادلفيا أمر حيوي لأمن إسرائيل
رئاسة الوزراء الإسرائيلية: نتنياهو يقدر السلام مع مصر ويعتقد أن السيطرة على فيلادلفيا أمر حيوي لأمن إسرائيل
القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤولين: الولايات المتحدة تعيد النظر في اقتراح الوساطة الذي تنوي تقديمه
القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤولين: الولايات المتحدة تعيد النظر في اقتراح الوساطة الذي تنوي تقديمه
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
28
o
البقاع
26
o
الجنوب
27
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
07:11
بالفيديو - مذكرة توقيف وجاهية بحق رياض سلامة
06:27
"مشاهد من الجحيم".. الحرائق تنتشر بأجزاء من كاليفورنيا ونيفادا
06:00
حفل زفاف اسطوري لملكة جمال لبنان مايا رعيدي وفخامة فستانها تتصدر
04:54
إليكم موعد عطلة عيد المولد النبوي الشريف
04:47
فيديو - الجديد ترصد لحظة وصول رياض سلامة الى قصر العدل
عربي و دولي
بوريل: سنواصل تقديم الدعم الإنساني لسكان قطاع غزة ونجدد دعوتنا لوقف إطلاق النار وإتمام صفقة التبادل
2024-09-09 | 09:48
A-
A+
بوريل: سنواصل تقديم الدعم الإنساني لسكان قطاع غزة ونجدد دعوتنا لوقف إطلاق النار وإتمام صفقة التبادل
مقالات ذات صلة
بوريل: الاتحاد الأوروبي يكرر دعوته لوقف فوري لإطلاق النار يؤدي إلى إطلاق سراح جميع الرهائن وزيادة كبيرة ومستدامة في تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة
البنتاغون: نعمل عن كثب على صفقة لوقف إطلاق النار في غزة تتضمن قوات لحفظ السلام دون مشاركة القوات الأمريكية
المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط: أكرر دعوتي لوقف إطلاق النار الإنساني الفوري وأحث جميع الأطراف على التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن
بوريل: سنواصل تقديم الدعم الإنساني لسكان قطاع غزة ونجدد دعوتنا لوقف إطلاق النار وإتمام صفقة التبادل
عربي و دولي
سنواصل
تقديم
الدعم
الإنساني
لسكان
ونجدد
دعوتنا
إطلاق
النار
وإتمام
التبادل
العودة الى الأعلى
سوريا تعلن حصيلة الهجوم الإسرائيلي على ريف حماة
فيديو - "الأوسع والأعنف".. إصابات وحرائق إثر هجوم إسرائيلي على سوريا
اقرأ ايضا في عربي و دولي
13:51
رئاسة الوزراء الإسرائيلية: نتنياهو يقدر السلام مع مصر ويعتقد أن السيطرة على فيلادلفيا أمر حيوي لأمن إسرائيل
13:51
رئاسة الوزراء الإسرائيلية: نتنياهو يقدر السلام مع مصر ويعتقد أن السيطرة على فيلادلفيا أمر حيوي لأمن إسرائيل
13:50
القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤولين: الولايات المتحدة تعيد النظر في اقتراح الوساطة الذي تنوي تقديمه
13:50
القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤولين: الولايات المتحدة تعيد النظر في اقتراح الوساطة الذي تنوي تقديمه
13:26
نتنياهو: أبذل كل ما في وسعي لإعادة المختطفين والانتصار في الحرب
13:26
نتنياهو: أبذل كل ما في وسعي لإعادة المختطفين والانتصار في الحرب
يحدث الآن
عربي و دولي
13:51
رئاسة الوزراء الإسرائيلية: نتنياهو يقدر السلام مع مصر ويعتقد أن السيطرة على فيلادلفيا أمر حيوي لأمن إسرائيل
عربي و دولي
13:50
القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤولين: الولايات المتحدة تعيد النظر في اقتراح الوساطة الذي تنوي تقديمه
مقدمة النشرة المسائية
13:39
مقدمة النشرة المسائية 09-09-2024
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2024-09-04
مراسل الجديد: غارة من الطيران الحربي الإسرائيلي إستهدفت أطراف بلدة راميه عند منطقة الصالحاني
2024-06-06
غانتس يحذّر سكان الشمال من "الأيام الصعبة" وطلب للحكومة اللبنانية!
2024-03-05
طوني بولس : حزب الله ينسحب الى بيروت مقابل رئاسة الجمهورية وبعض المكاسب
15:46
وئام وهاب لـ وهلق شو: وصلتني معلومات أن هناك عمل جارٍ على إدراج محمود مكية ضمن قائمة العقوبات الأميركية
2024-09-05
حتى هجرة الطيور في "جنوب لبنان" أصبحت بخطر!
12:07
الجيش: توقيف 3 أشخاص وإتلاف 8 دونمات مزروعة بالحشيشة
بالفيديو
بالفيديو
13:39
مقدمة النشرة المسائية 09-09-2024
13:34
النشرة الجوية 09-09-2024
07:30
آخر مستجدات اصدار مذكرة توجيه بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
07:09
الحدث - مروان شربل - الحلقة الكاملة
07:08
مروان شربل: أدعو الرئيس بري الى عقد جلسة لمناقشة وطرح أسماء مرشحي الرئاسة دون "إفتتاح الجلسة"
06:00
حفل زفاف اسطوري لملكة جمال لبنان مايا رعيدي وفخامة فستانها تتصدر
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
04:54
إليكم موعد عطلة عيد المولد النبوي الشريف
محليات
04:54
إليكم موعد عطلة عيد المولد النبوي الشريف
عربي و دولي
17:29
فيديو - "الأوسع والأعنف".. إصابات وحرائق إثر هجوم إسرائيلي على سوريا
عربي و دولي
17:29
فيديو - "الأوسع والأعنف".. إصابات وحرائق إثر هجوم إسرائيلي على سوريا
محليات
04:00
وزير الداخلية يُعلّق على قضية الشجار مع إبنة شقيقه
محليات
04:00
وزير الداخلية يُعلّق على قضية الشجار مع إبنة شقيقه
محليات
01:43
"الأخبار": توقيف طفلة ووالديها بعد شجار مع إبنة شقيق المولوي
محليات
01:43
"الأخبار": توقيف طفلة ووالديها بعد شجار مع إبنة شقيق المولوي
فن
06:00
حفل زفاف اسطوري لملكة جمال لبنان مايا رعيدي وفخامة فستانها تتصدر
فن
06:00
حفل زفاف اسطوري لملكة جمال لبنان مايا رعيدي وفخامة فستانها تتصدر
عربي و دولي
17:01
سوريا.. فيديو يرصد الهجوم الإسرائيلي على المنطقة الوسطى
عربي و دولي
17:01
سوريا.. فيديو يرصد الهجوم الإسرائيلي على المنطقة الوسطى
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024