رئيس حزب إسرائيل بيتنا لنتنياهو: فشلت في الأمن وحولت أولادنا لدروع واقية لك ولائتلافك الحكومي

رئاسة الوزراء الإسرائيلية: نتنياهو يقدر السلام مع مصر ويعتقد أن السيطرة على فيلادلفيا أمر حيوي لأمن إسرائيل

رئاسة الوزراء الإسرائيلية: نتنياهو يقدر السلام مع مصر ويعتقد أن السيطرة على فيلادلفيا أمر حيوي لأمن إسرائيل