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عربي و دولي

غارة جوية إسرائيلية بـ"5 صواريخ" تترك وراءها دماءً ودماراً في خان يونس

2024-09-10 | 02:45
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غارة جوية إسرائيلية بـ&quot;5 صواريخ&quot; تترك وراءها دماءً ودماراً في خان يونس
غارة جوية إسرائيلية بـ"5 صواريخ" تترك وراءها دماءً ودماراً في خان يونس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية فجر اليوم الثلاثاء بأن قوات العدو الإسرائيلي ارتكبت مجزرة جديدة في قطاع غزة عندما شنت غارة جوية عنيفة استهدفت منطقة خيام النازحين في مواصي خان يونس جنوب غربي القطاع.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن المجزرة، التي وقعت بالقرب من مستشفى البريطاني بمدخل منطقة المواصي، أسفرت عن إستشهاد وإصابة العشرات، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، بينما لا يزال عدد كبير أيضا من المواطنين في عداد المفقودين.

ونقلت عن مسعفين قولهم إنه تم انتشال 40 قتيلا و60 جريحا بعد 3 ساعات من عمليات انتشال ضحايا مجزرة مواصي خان يونس، فيما قال الدفاع المدني "إننا أمام واحدة من ابشع المجازر منذ بدء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، وأن هناك عائلات كاملة اختفت بين الرمال بفعل الصواريخ الارتجاجية".

ووفقًا لتقارير صحفية ومحلية، استُخدمت في الهجوم 5 صواريخ تسببت في دمار شامل للخيام وحفر بعمق 9 أمتار في الأرض، مما زاد من صعوبة جهود فرق الإنقاذ والطواقم الطبية في الوصول إلى الضحايا.

غارة جوية إسرائيلية بـ"5 صواريخ" تترك وراءها دماءً ودماراً في خان يونس

عربي و دولي

خان يونس

إسرائيل

مواصي خان يونس

خيم خان يونس

حرب غزة

الجيش الإسرائيلي

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