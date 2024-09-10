بلينكن: الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على إيران

واشار في مؤتمر صحفي مع نظيره البريطاني ديفيد لامي، الى أن "التوصل لوقف إطلاق النار هو الطريقة الأفضل لإعادة الاسرى، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة"، لافتا الى اننا "تحدثنا عن جهودنا المتواصلة لوضع حد للتصعيد في الشرق الأوسط".

وأكد أن "الولايات المتحدة تحذر منذ فترة من تزويد إيران روسيا بالصواريخ الباليستية التي تستخدمها في أوكرانيا"، معتبرا أن "من أسباب مواصلة بوتين عدوانه على أوكرانيا دعم الصين وسنحاسب من يغذي آلة الحرب الروسية". وذكر أن "أكثر من 50 دولة تدعم أوكرانيا بثبات".

ولفت الى أن "الولايات المتحدة وبريطانيا تقدمان الدعم لأوكرانيا وسنسافر معا إلى كييف هذا الأسبوع"، مؤكدا أن "العلاقة بين الولايات المتحدة وبريطانيا خاصة وضرورية لشعبينا".