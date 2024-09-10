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عربي و دولي
مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: أدين قتل المدنيين بغارة شنها الجيش الإسرائيلي على مخيم في خان يونس
2024-09-10 | 10:48
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مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: أدين قتل المدنيين بغارة شنها الجيش الإسرائيلي على مخيم في خان يونس
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