وتُعرَف الوحدة "669" في "جيش" الاحتلال بـ"وحدة الإنقاذ التكتيكية الخاصة"، أو "وحدة الإنقاذ القتالي"، وهي تابعة للقوات الجوية الإسرائيلية، ومتخصّصة في الإنقاذ القتالي على الأرض وفي الجو وفي البحر، وتعدّ واحدة من وحدات النخبة في "جيش" الاحتلال.

بالفيديو- تحطم مروحية للاحتلال في غزة ووقوع قتلى واصابات pic.twitter.com/vfaMJPxn5F — Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) September 11, 2024