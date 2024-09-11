بالفيديو- تحطم مروحية للاحتلال في غزة ووقوع قتلى واصابات
أكد اعلام العدو أنّ مروحية تابعة للوحدة "669" في جيش الإحتلال تحطمت في غزة، الليلة الماضية، زاعماً ان سقوطها حدث بسبب "خلل تقني".
واعترف اعلام العدو بسقوط 3 قتلى بنتيجة الحادث، بالإضافة إلى 8 إصابات، بينها 4 إصابات خطره، لافتا إلى أنّ المروحية حضرت لإنقاذ جندي أصيب بنيران قناص.
وتُعرَف الوحدة "669" في "جيش" الاحتلال بـ"وحدة الإنقاذ التكتيكية الخاصة"، أو "وحدة الإنقاذ القتالي"، وهي تابعة للقوات الجوية الإسرائيلية، ومتخصّصة في الإنقاذ القتالي على الأرض وفي الجو وفي البحر، وتعدّ واحدة من وحدات النخبة في "جيش" الاحتلال.