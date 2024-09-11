عاجل
مراسلة الجديد: الطرق المؤدية إلى السراي الحكومي من زقاق البلاط مقطوعة بالكامل بالإضافة إلى إقفال طريق الرينغ المؤدي إلى ساحة الشهداء
مراسلة الجديد: الطرق المؤدية إلى السراي الحكومي من زقاق البلاط مقطوعة بالكامل بالإضافة إلى إقفال طريق الرينغ المؤدي إلى ساحة الشهداء
نتنياهو: من المهم أن تبقى حدودنا مع الأردن حدود أمن وسلام
نتنياهو: من المهم أن تبقى حدودنا مع الأردن حدود أمن وسلام
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
28 o
AlJadeedTv
البقاع
29 o
AlJadeedTv
الجنوب
29 o
AlJadeedTv
الشمال
30 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
28 o
AlJadeedTv
كسروان
29 o
AlJadeedTv
متن
29 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

بالفيديو- ترامب: "أين رئيسنا؟!.. لقد طردوه كالكلب!"

2024-09-11 | 03:13
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بالفيديو- ترامب: &quot;أين رئيسنا؟!.. لقد طردوه كالكلب!&quot;
بالفيديو- ترامب: "أين رئيسنا؟!.. لقد طردوه كالكلب!"

خلال مناظرته الرئاسية مع المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس سأل المرشح الجمهوري دونالد ترامب: "أين رئيسنا؟"، مضيفاً: "لقد طردوه من الحملة الانتخابية كالكلب!"

مقالات ذات صلة
بالفيديو- ترامب: "أين رئيسنا؟!.. لقد طردوه كالكلب!"

عربي و دولي

ترامب

هاريس

العودة الى الأعلى
Aljadeed
إعلام العدو: عدد من الإصابات بينها إصابة ميؤوس منها جراء عملية دهس تمت بشاحنة قرب رام الله
بالفيديو- تحطم مروحية للاحتلال في غزة ووقوع قتلى واصابات

اقرأ ايضا في عربي و دولي

حكومة بارنييه قد تبصر النور الأسبوع المقبل
10:59

حكومة بارنييه قد تبصر النور الأسبوع المقبل

تعهد ميشال بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي السابق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والذي عُيِّن رئيسا للوزراء في 5 سبتمبر، الأربعاء، تشكيل حكومة "الأسبوع المقبل".

10:59

حكومة بارنييه قد تبصر النور الأسبوع المقبل

تعهد ميشال بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي السابق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والذي عُيِّن رئيسا للوزراء في 5 سبتمبر، الأربعاء، تشكيل حكومة "الأسبوع المقبل".

عقوبات الخزانة الأميركية: أبرز أسماء وشركات حزب الله المستهدفة!
10:53

عقوبات الخزانة الأميركية: أبرز أسماء وشركات حزب الله المستهدفة!

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية من خلال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) اليوم عقوبات على ثلاثة أفراد، خمسة شركات وسفينتين متورطين في تهريب النفط والغاز المسال لدعم حزب الله.

وتضم الشبكة رجال أعمال لبنانيين وشركات تحت إشراف قائد رفيع في فريق التمويل التابع لحزب الله.

وقد ساعدت هذه الشبكة في تسهيل شحنات الغاز المسال إلى الحكومة السورية، مما أتاح لحزب الله الحصول على إيرادات هامة تدعم أنشطته "الإرهابية" وتساهم في زعزعة الاستقرار الإقليمي. وفقاً لما نشره موقع الخزانة الاميركية.

10:53

عقوبات الخزانة الأميركية: أبرز أسماء وشركات حزب الله المستهدفة!

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية من خلال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) اليوم عقوبات على ثلاثة أفراد، خمسة شركات وسفينتين متورطين في تهريب النفط والغاز المسال لدعم حزب الله.

وتضم الشبكة رجال أعمال لبنانيين وشركات تحت إشراف قائد رفيع في فريق التمويل التابع لحزب الله.

وقد ساعدت هذه الشبكة في تسهيل شحنات الغاز المسال إلى الحكومة السورية، مما أتاح لحزب الله الحصول على إيرادات هامة تدعم أنشطته "الإرهابية" وتساهم في زعزعة الاستقرار الإقليمي. وفقاً لما نشره موقع الخزانة الاميركية.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024