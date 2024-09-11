بالفيديو- المشاهد الاولى لعملية الدهس في رام الله

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية من خلال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) اليوم عقوبات على ثلاثة أفراد، خمسة شركات وسفينتين متورطين في تهريب النفط والغاز المسال لدعم حزب الله.



وتضم الشبكة رجال أعمال لبنانيين وشركات تحت إشراف قائد رفيع في فريق التمويل التابع لحزب الله.



وقد ساعدت هذه الشبكة في تسهيل شحنات الغاز المسال إلى الحكومة السورية، مما أتاح لحزب الله الحصول على إيرادات هامة تدعم أنشطته "الإرهابية" وتساهم في زعزعة الاستقرار الإقليمي. وفقاً لما نشره موقع الخزانة الاميركية.