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عربي و دولي

بالفيديو- المشاهد الاولى لعملية الدهس في رام الله

2024-09-11 | 03:33
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بالفيديو- المشاهد الاولى لعملية الدهس في رام الله
بالفيديو- المشاهد الاولى لعملية الدهس في رام الله

اعترفت وسائل الاعلام الاسرائيلية بمقتل جندي إسرائيلي واصابة آخرين في عملية دهس بشاحنة على حاجز بيت إيل قرب رام الله بالضفة الغربية.

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بالفيديو- المشاهد الاولى لعملية الدهس في رام الله

عربي و دولي

رام الله

الضفة

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مقطع فيديو يوثّق لحظة تنفيذ عملية الدهس بشاحنة على حاجز بيت إيل قرب رام الله بالضفة الغربية
إعلام العدو: مقتل الجندي الاسرائيلي المصاب جراء عملية الدهس قرب رام الله

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فرضت وزارة الخزانة الأمريكية من خلال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) اليوم عقوبات على ثلاثة أفراد، خمسة شركات وسفينتين متورطين في تهريب النفط والغاز المسال لدعم حزب الله.

وتضم الشبكة رجال أعمال لبنانيين وشركات تحت إشراف قائد رفيع في فريق التمويل التابع لحزب الله.

وقد ساعدت هذه الشبكة في تسهيل شحنات الغاز المسال إلى الحكومة السورية، مما أتاح لحزب الله الحصول على إيرادات هامة تدعم أنشطته "الإرهابية" وتساهم في زعزعة الاستقرار الإقليمي. وفقاً لما نشره موقع الخزانة الاميركية.

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