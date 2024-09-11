كلام جديد من قائد الحرس الثوري الإيراني عن الرد: قريباً

أكد قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم الأربعاء، أن "إيران ستصمد أمام العدو حتى النهاية ولن تساوم ولن تتراجع ولن نقدم تنازلات".



وقال سلامي، إن "إسرائيل ستلمس قريباً الانتقام من أعمالها الشريرة"، مؤكدا أن "الفلسطينيين سيتذوقون طعم الانتصار بعد قرابة العام من حرب الإبادة الإسرائيلية عليهم"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.



وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد أكد على تعهد بلاده بمعاقبة إسرائيل على اغتيال الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران.