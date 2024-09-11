الخزانة الأميركية: فرضنا عقوبات على 5 شركات مرتبطة بحزب الله

أوضح وفد حركة حماس برئاسة الدكتور خليل الحية خلال لقائه مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن ورئيس المخابرات العامة المصرية السيد عباس كامل في الدوحة، يوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024، موقف الحركة بشأن الوضع الحالي في فلسطين. وفيما يلي أبرز النقاط التي تم التأكيد عليها: