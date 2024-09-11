نتنياهو: من المهم أن تبقى حدودنا مع الأردن حدود أمن وسلام

ستصبح مدينة أبو ظبي مقصد محبي ركوب الامواج حول العالم حيث سيفتتح في جزيرة الحديريات الشهر المقبل، أكبر وأطول حوض أمواج صناعية في العالم بطول 650 متراً.. لتصبح عاصمة الإمارات وجهة عالمية رائدة في رياضة ركوب الأمواج
أوضح وفد حركة حماس برئاسة الدكتور خليل الحية خلال لقائه مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن ورئيس المخابرات العامة المصرية السيد عباس كامل في الدوحة، يوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024، موقف الحركة بشأن الوضع الحالي في فلسطين. وفيما يلي أبرز النقاط التي تم التأكيد عليها: