القناة 12: المستشارة القانونية رفضت مقترح نتنياهو ووزير العدل لعدم وجود مبررات وأكدت أنها لن تفتح تحقيقا مزيفا

"يديعوت أحرونوت": عملية الإنزال الإسرائيلي على الأراضي السورية قبل يومين تضمنت الاشتباك مع مجموعة من الجنود وأسر شخصيتين إيرانيتين

"يديعوت أحرونوت": عملية الإنزال الإسرائيلي على الأراضي السورية قبل يومين تضمنت الاشتباك مع مجموعة من الجنود وأسر شخصيتين إيرانيتين