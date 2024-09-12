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عربي و دولي

مؤتمر مشترك| بوريل: لبنان يتطلع إلى السلام.. وبو حبيب يعلّق!

2024-09-12 | 06:47
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مؤتمر مشترك| بوريل: لبنان يتطلع إلى السلام.. وبو حبيب يعلّق!
مؤتمر مشترك| بوريل: لبنان يتطلع إلى السلام.. وبو حبيب يعلّق!

رأى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل أن “التوترات في الشرق الأوسط لها عواقب سلبية كبيرة على لبنان وشعبه”.

وأضاف بوريل في مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية عبدالله بو حبيب: “الشعب اللبناني يتطلع الى السلام والاستقرار بدلاً من الحرب والاتحاد الأوروبي يقف الى جانب الشعب اللبناني للمساعدة في التغلب على التحديات”.

كما أشار إلى أن “هناك مخاوف من زيادة التصعيد في المنطقة وتعميق المعاناة الإنسانية”.

واعتبر بوريل أن “التنفيذ الكامل للقرار 1701 ينبغي أن يمهّد الطريق الى تسوية شاملة بما فيه ترسيم الحدود البرية”.

وتابع: “أحضّ قادة لبنان على العمل من أجل مصلحة بلادهم وتجنيب المصالح الأخرى”.

كذلك، لفت بوريل إلى أن “الحرب في غزّة تهدّد الأمن والاستقرار في المنطقة وخصوصاً في لبنان”، مشدّدًا على أنه “يجب أن تعود المؤسسات اللبنانية الى العمل بما في ذلك رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء”. 

وأعلن وزير الخارجيّة في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب أن زيارة مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل مؤشّر مهمّ على الرسالة التي حملها تجاه لبنان.

كما أضاف بو حبيب خلال مؤتمر مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: “السلام الدائم في المنطقة يتطلب حل القضية الفلسطينية ونجدّد التزام لبنان بالقرار 1701”.

وختم: “نحن ممتنون لدعم الاتحاد الأوروبي للبنان، والاتحاد يستطيع أن يؤدي دوراً أساسياً في إيجاد حلول مستدامة وتشجيع العودة الآمنة للنازحين السوريين.” 

مؤتمر مشترك| بوريل: لبنان يتطلع إلى السلام.. وبو حبيب يعلّق!

محليات

عربي و دولي

جوزيب بوريل

الإتحاد الأوروبي

عبد الله بو حبيب

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