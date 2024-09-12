مؤتمر مشترك| بوريل: لبنان يتطلع إلى السلام.. وبو حبيب يعلّق!

وأضاف بوريل في مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية عبدالله بو حبيب: “الشعب اللبناني يتطلع الى السلام والاستقرار بدلاً من الحرب والاتحاد الأوروبي يقف الى جانب الشعب اللبناني للمساعدة في التغلب على التحديات”.

كما أشار إلى أن “هناك مخاوف من زيادة التصعيد في المنطقة وتعميق المعاناة الإنسانية”.

واعتبر بوريل أن “التنفيذ الكامل للقرار 1701 ينبغي أن يمهّد الطريق الى تسوية شاملة بما فيه ترسيم الحدود البرية”.

وتابع: “أحضّ قادة لبنان على العمل من أجل مصلحة بلادهم وتجنيب المصالح الأخرى”.

كذلك، لفت بوريل إلى أن “الحرب في غزّة تهدّد الأمن والاستقرار في المنطقة وخصوصاً في لبنان”، مشدّدًا على أنه “يجب أن تعود المؤسسات اللبنانية الى العمل بما في ذلك رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء”.