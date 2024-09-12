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عربي و دولي

تحطم "البومة" الإسرائيلية!

2024-09-12 | 07:40
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تحطم &quot;البومة&quot; الإسرائيلية!
تحطم "البومة" الإسرائيلية!

كشفت إذاعة جيش العدو الإسرائيلي، الخميس، تفاصيل جديدة بشأن تحطم مروحية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في رفح.

وقتل جنديان إسرائيليان وأصيب 7 آخرون، عندما تحطمت مروحية "بلاك هوك" التابعة لسلاح الجو جنوبي قطاع غزة في وقت مبكر من صباح الأربعاء، فيما وصفه الجيش بأنه "حادث".

وكانت تحقيقات أولية وجدت أنه أثناء مرحلة الهبوط الأخيرة داخل معسكر "للجيش الإسرائيلي" في رفح، اصطدمت المروحية بالأرض بدلا من الهبوط بشكل صحيح.

وحسب التحقيق الأولي، فإن المروحية "لم تصب بنيران حركة حماس"، كما "وقع الحادث قبل لحظات من هبوطها المفترض، مما يعني أنها لم تسقط من ارتفاع كبير".

وقالت إذاعة الجيش، الخميس، إن التحقيقات الجديدة بيّنت أن "استعداد الطيارين قبل الإقلاع للإنقاذ كان في ظروف طبيعية"، مضيفة: "فقد استراحوا لساعات كافية (حوالي 12 ساعة من الراحة قبل الإقلاع)، ولا يوجد أي فشل معروف يتعلق بالإرهاق، من لحظة الإقلاع من قاعدة حتسريم حتى الوصول إلى مهبط الطائرة في رفح".

تحطم "البومة" الإسرائيلية!

عربي و دولي

المروحية الإسرائيلية

الجيش الإسرائيلي

حركة حماس

بلاك هوك

رفح

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