"قمة مدريد" تدعو لتنفيذ حل الدولتين وتحذر من التصعيد بالضفة

وحذر الاجتماع، في البيان الختامي، من "التصعيد الخطير في الضفة الغربية"، وطالب "بتنفيذ وقف فوري للهجمات العسكرية ضد الفلسطينيين".

وأكد البيان أيضا "الحاجة الملحة إلى إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بشكل فوري ودون شروط من خلال فتح جميع المعابر ودعم عمل أونروا".