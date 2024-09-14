عبد المجيد تبون يفوز بولاية رئاسية ثانية في الجزائر بنسبة 84,30%

تُوفي، اليوم السبت، رئيس وزراء الكويت الأسبق، الشيخ جابر مبارك الصباح، عن عمر ناهز 82 عاما، بعد مسيرة سياسية حافلة.
أكد دونالد ترامب، الرئيس الأميركي السابق والمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية، خلال كلمة ألقاها في لاس فيغاس، أن "الولايات المتحدة لا تحتاج لصراع عسكري مع روسيا".
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن عملية تبادل أسرى قد تمت بوساطة إماراتية.وتم إعادة 103 عسكريين روس أسروا في مقاطعة كورسك، مقابل 103 أسرى من القوات المسلحة الأوكرانية. والعسكريون الروس في بيلاروسيا يتلقون الدعم الطبي والنفسي، وسيُنقلون لاحقاً إلى روسيا لإعادة التأهيل.