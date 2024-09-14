عبد المجيد تبون يفوز بولاية رئاسية ثانية في الجزائر بنسبة 84,30%

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن عملية تبادل أسرى قد تمت بوساطة إماراتية.



وتم إعادة 103 عسكريين روس أسروا في مقاطعة كورسك، مقابل 103 أسرى من القوات المسلحة الأوكرانية.



والعسكريون الروس في بيلاروسيا يتلقون الدعم الطبي والنفسي، وسيُنقلون لاحقاً إلى روسيا لإعادة التأهيل.

