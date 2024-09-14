فيديو - إشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية ومستوطنين

🔽 - أظهر مقطع مصور إشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية ومستوطنين، خلال تظاهرة في تل أبيب للمطالبة بإبرام صفقة تبادل الأسرى. pic.twitter.com/q3k4JEzc8n
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) September 14, 2024
🔽 - أظهر مقطع مصور إشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية ومستوطنين، خلال تظاهرة في تل أبيب للمطالبة بإبرام صفقة تبادل الأسرى. pic.twitter.com/q3k4JEzc8n
أكد السفير الإيراني في روسيا كاظم جلالي اليوم الأحد، أن "الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان سيشارك في قمة مجموعة البريكس المقبلة في روسيا، وسط توتر مع الغرب بشأن التعاون العسكري بين البلدين".
افادت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن رئيس بلدية صفد، أن "المدينة تنهار بعد أن أصبحت هدفا رئيسيا لهجمات حزب الله".