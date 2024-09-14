فيديو - إشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية ومستوطنين

أكد السفير الإيراني في روسيا كاظم جلالي اليوم الأحد، أن "الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان سيشارك في قمة مجموعة البريكس المقبلة في روسيا، وسط توتر مع الغرب بشأن التعاون العسكري بين البلدين".

