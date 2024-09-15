الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

مسار الصاروخ اليمني.. "إسرائيل" تحقّق في سبب فشل الرصد

2024-09-15 | 01:35
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مسار الصاروخ اليمني.. &quot;إسرائيل&quot; تحقّق في سبب فشل الرصد
مسار الصاروخ اليمني.. "إسرائيل" تحقّق في سبب فشل الرصد

كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي تفاصيل متعلقة بالصاروخ البالستي اليمني الذي ضرب "إسرائيل"، ونوهت إلى وجود تقصير في أنظمة الرصد.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الصاروخ البالستي انطلق من اليمن وانفجر في منطقة قرب موديعين وسط "إسرائيل".
وأشارت إلى أن مسار الصاروخ بلغ حوالي ألفي كيلومتر، والوقت المطلوب لصاروخ بالستي ليقطع مثل هذه المسافة هو حوالي 15 دقيقة.
وقال القائد السابق لمنظومة الدفاع الجوي الإسرائيلي، تسفيكا تشايموفيتش، إلى محطة "103FM" إن الصاروخ، استغرق حوالي 13إلى 15 دقيقة للوصول إلى هدفه، مما يعتبر فترة طويلة جدا بالمقارنة مع تهديدات أخرى.
وأكد تشايموفيتش أن الصاروخ تم اكتشافه مبكرا، وأنه جرت محاولات لاعتراضه، ولكن النتائج غير واضحة حتى الآن، لكن إذاعة الجيش الإسرائيلي قالت إن الصاروخ استغرق "وقتا طويلا جدا" للتعرف عليه واعتراضه بنجاح.
وأكدت القناة 12، أن الجيش الإسرائيلي يحقق في سبب الفشل باكتشاف الصاروخ قبل وصوله إلى وسط "إسرائيل" رغم المسافة البعيدة التي قطعها من اليمن.
وتم اكتشاف الصاروخ بواسطة أنظمة الرصد، لكن السؤال الذي طرحه الجيش الإسرائيلي هو "في أي مرحلة حدث ذلك؟، وما إذا كان الوقت قد فات بالفعل لإجراء اعتراض ناجح عندما يتعلق الأمر بصاروخ بالستي ثقيل بعيد المدى".
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن صباح الأحد، إطلاق صاروخ بالستي من اليمن على "إسرائيل" قرب تل أبيب.
وأكد الجيش أن صاروخ أرض أرض اخترق أجواء "إسرائيل" من جهة الشرق وسقط في منطقة مفتوحة ولم يسبب إصابات، لكنه أدى إلى اشتعال النيران.
وأطلقت "إسرائيل" عددا من الصواريخ الاعتراضية على الصاروخ، سواء من نظام حيتس أو من القبة الحديدية، كما تم إطلاق صواريخ اعتراضية على شظايا كبيرة، خوفا من التسبب في أضرار.



مسار الصاروخ اليمني.. "إسرائيل" تحقّق في سبب فشل الرصد

عربي و دولي

إسرائيل

اليمن

الجيش الإسرائيلي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الإسعاف الإسرائيلي: إصابة 9 إسرائيليين أثناء إندفاعهم نحو الملاجئ إثر التصدي لصاروخ أطلق من اليمن
بالصورة - سقوط صاروخ أطلق من اليمن وسط "إسرائيل"

اقرأ ايضا في عربي و دولي

الرئيس الايراني سيشارك في قمة البريكس وسيلتقي بوتين
08:42

الرئيس الايراني سيشارك في قمة البريكس وسيلتقي بوتين

أكد السفير الإيراني في روسيا كاظم جلالي اليوم الأحد، أن "الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان سيشارك في قمة مجموعة البريكس المقبلة في روسيا، وسط توتر مع الغرب بشأن التعاون العسكري بين البلدين".

08:42

الرئيس الايراني سيشارك في قمة البريكس وسيلتقي بوتين

أكد السفير الإيراني في روسيا كاظم جلالي اليوم الأحد، أن "الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان سيشارك في قمة مجموعة البريكس المقبلة في روسيا، وسط توتر مع الغرب بشأن التعاون العسكري بين البلدين".

رئيس بلدية "صفد": المدينة تنهار بعد أن أصبحت هدفاً رئيسياً لحزب الله!
07:48

رئيس بلدية "صفد": المدينة تنهار بعد أن أصبحت هدفاً رئيسياً لحزب الله!

افادت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن رئيس بلدية صفد، أن "المدينة تنهار بعد أن أصبحت هدفا رئيسيا لهجمات حزب الله".

07:48

رئيس بلدية "صفد": المدينة تنهار بعد أن أصبحت هدفاً رئيسياً لحزب الله!

افادت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن رئيس بلدية صفد، أن "المدينة تنهار بعد أن أصبحت هدفا رئيسيا لهجمات حزب الله".

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024