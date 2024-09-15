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عربي و دولي

بيان أميركي بريطاني بشأن الشرق الأوسط.. كيربي: الحرب ليست لعبة

2024-09-15 | 02:00
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بيان أميركي بريطاني بشأن الشرق الأوسط.. كيربي: الحرب ليست لعبة
بيان أميركي بريطاني بشأن الشرق الأوسط.. كيربي: الحرب ليست لعبة

شدد بيان أميركي بريطاني على أهمية تجنب أي عمل تصعيدي في الشرق الأوسط من شأنه أن يقوض آفاق السلام والتقدم نحو حل الدولتين.

كما أكد البيان الصادر عن الحوار الإستراتيجي بين البلدين والمنعقد في لندن، الالتزام المشترك للبلدين بالتوصل إلى اتفاق سياسي لحل أمني دائم على طول الخط الأزرق.
في الأثناء قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن بلاده ستواصل العمل مع بريطانيا على اتفاق يوقف إطلاق النار في غزة ويسمح بزيادة المساعدات والإفراج عن الرهائن.
وفي السياق نفسه، قال جون كيربي، مستشار الاتصالات الإستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأميركي، إنّ المبعوث الأميركي آموس هوكستين سيلتقي رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت يوم الاثنين في "إسرائيل"، لإجراء محادثات تتعلق بخفض التصعيد مع حزب الله.
ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن كيربي قوله إنّ اندلاع حرب شاملة بين "إسرائيل" وحزب الله في لبنان قد يؤدي إلى عواقب كارثية، ونتائج غير متوقعة.
وأضاف كيربي أنه لا يوجد شيء اسمه "حرب محكومة"، فالحرب ليست لعبة، كما أنه لا يوجد حل سحري، ولا يمكن محو الطرف الآخر.
وأوضح كيربي أنه لا يشك في قدرات الجيش الإسرائيلي، لكن الجانبين بحاجة إلى فهم أن العواقب ستكون وخيمة، وأن الأمر قد ينتهي بـ "إسرائيل" إلى دفع ثمن باهظ، دون أن تتمكن من تحقيق أهدافها.
وأكد كيربي أنّ الحرب في لبنان من المرجح أن تؤدي إلى تدخل دولي، مما يؤدي إلى تسوية دبلوماسية مماثلة لتلك التي يتم مناقشتها حالياً.

بيان أميركي بريطاني بشأن الشرق الأوسط.. كيربي: الحرب ليست لعبة

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