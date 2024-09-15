الجيش الاسرائيلي يعلن نتائج التحقيق الاولي المتعلق بـ "الصاروخ اليمني"

أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان ان "التحقيق الأولي يكشف أن الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون على إسرائيل قد تحطم في الجو"، مشيرا الى انه "جرت عدة محاولات اعتراض من منظومتي حيتس والقبة الحديدية وما زالت نتائجها قيد المراجعة".