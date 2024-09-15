هيئة البث الإسرائيلية: فرص التوصل لاتفاق بشأن ترسيم الحدود مع لبنان منخفضة للغاية

الخبير الإقتصادي قاسم عجاقة لـ الجديد: لم أخالف القوانين بعملية تحويل بعض من أموالي الى الخارج إذ أن هذه الأموال التي ساهمت في عملية تعليم إبني جمعتها نتيجة تعبي وجهدي