وزارة الدفاع السعودية: قائد القوات المشتركة يلتقي نائب قائد القيادة المركزية الأميركية

مدير عام دائرة العلاقات العربية في منظمة التحرير السفير أنور عبد الهادي أكد للجديد ما سرب عن إكسيوس عن حصول اجتماع سري بين المنظمة واسرائيل وأميركا لمناقشة إدارة معبر رفح ورفضها للإقتراح الإسرائيلي