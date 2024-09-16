حزب الله يشيد بالهجوم الصاروخي اليمني على "اسرائيل": الهجوم كشف وهن ‌الكيان المؤقت وضعفه

أشاد حزب الله في بيان له "اشادة عالية بالهجوم الصاروخي النوعي على الكيان الصهيوني الذي نفذته القوة ‌‏الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية وحقق أهدافه بدقة بالغة في ظروف عسكرية معقدة وكشف وهن ‌‏هذا الكيان المؤقت وضعفه على كافة المستويات".‏

