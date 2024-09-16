غالانت: فرص التسوية في الشمال تتلاشى.. ونتنياهو يهدد باقالته من الحكومة

أبلغ وزير الحرب الإسرائيلي يؤآف غالانت نظيره الأميركي لويد أوستن أنّ "إمكانية التوصل إلى تسوية في الشمال على حدود لبنان تتلاشى والاتجاه واضح"، وقال أنّ "حزبَ الله يواصل ربط نفسِه بحماس".







وتابع غالانت: "سنواصل العمل على تفكيك حماس وإعادة المحتجزين لديها بأي وسيلة ممكنة".

وتبرز خلافات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه حيال توسيع الاعتداءات في جنوب لبنان إذ نقلت الإذاعة الإسرائيلية أنباء عن مصادر مقربة لنتنياهو "تهدد بإقالة غالانت إذا واصل معارضة توسيع العمليات العسكرية في لبنان".

وكشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن نتنياهو هدد مجددا بطرد غالانت بسبب معارضته لشن هجوم موسع على لبنان.

وأضافت الصحيفة أن غالانت يرى أن الوقت غير مناسب لمثل هذا الهجوم، ويريد إعطاء فرصة لحل دبلوماسي في الشمال، واتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.