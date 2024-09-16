الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

غالانت: فرص التسوية في الشمال تتلاشى.. ونتنياهو يهدد باقالته من الحكومة

2024-09-16 | 03:23
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
غالانت: فرص التسوية في الشمال تتلاشى.. ونتنياهو يهدد باقالته من الحكومة
غالانت: فرص التسوية في الشمال تتلاشى.. ونتنياهو يهدد باقالته من الحكومة

أبلغ وزير الحرب الإسرائيلي يؤآف غالانت نظيره الأميركي لويد أوستن أنّ "إمكانية التوصل إلى تسوية في الشمال على حدود لبنان تتلاشى والاتجاه واضح"، وقال أنّ "حزبَ الله يواصل ربط نفسِه بحماس".

وتابع غالانت: "سنواصل العمل على تفكيك حماس وإعادة المحتجزين لديها بأي وسيلة ممكنة".
وتبرز خلافات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه حيال توسيع الاعتداءات في جنوب لبنان إذ نقلت الإذاعة الإسرائيلية أنباء عن مصادر مقربة لنتنياهو "تهدد بإقالة غالانت إذا واصل معارضة توسيع العمليات العسكرية في لبنان".
وكشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن نتنياهو هدد مجددا بطرد غالانت بسبب معارضته لشن هجوم موسع على لبنان.
وأضافت الصحيفة أن غالانت يرى أن الوقت غير مناسب لمثل هذا الهجوم، ويريد إعطاء فرصة لحل دبلوماسي في الشمال، واتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.
غالانت: فرص التسوية في الشمال تتلاشى.. ونتنياهو يهدد باقالته من الحكومة

عربي و دولي

غالانت

حزب الله

نتنياهو

العودة الى الأعلى
Aljadeed
القوات المسلحة اليمنية: أسقطتنا طائرة أميركية نوع "MQ_9" بصاروخ أرض جو
إعلام العدو: إطلاق نار عند حاجز قلنديا جنوبي رام الله

اقرأ ايضا في عربي و دولي

القوات المسلحة اليمنية: أسقطتنا طائرة أميركية نوع "MQ_9" بصاروخ أرض جو
03:39

القوات المسلحة اليمنية: أسقطتنا طائرة أميركية نوع "MQ_9" بصاروخ أرض جو

اصدرت القوات المسلحة اليمنية بيانا جاء فيه: "ضمنَ معركةِ الفتحِ الموعودِ والجهادِ المقدسِ إسناداً لطوفانِ الأقصى وانتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ



03:39

القوات المسلحة اليمنية: أسقطتنا طائرة أميركية نوع "MQ_9" بصاروخ أرض جو

اصدرت القوات المسلحة اليمنية بيانا جاء فيه: "ضمنَ معركةِ الفتحِ الموعودِ والجهادِ المقدسِ إسناداً لطوفانِ الأقصى وانتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ



يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024