مكتب نتنياهو ينفي رسمياً نيته بإقالة غالانت

أفادت هيئة البث الإسرائيليّة بأنّ "مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتنياهو​ ينفي رسميًّا الأنباء بشأن نيّته إقالة وزير الدّفاع ​يوآف غالانت​".

بدورها، نقلت القناة 12عن مكتب نتنياهو، أنّ "ما يُنشر بشأن مفاوضات مع غدعون ساعر لتعيينه بدل غالانت وزيرًا للدّفاع، غير صحيح".



وكانت قد كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أنّ نتانياهو هدّد مجدّدًا بطرد غالانت من الحكومة، بسبب معارضته لشنّ هجوم موسّع على لبنان، مشيرةً إلى أنّ غالانت يرى أنّ الوقت غير مناسب لمثل هذا الهجوم، ويريد إعطاء فرصة لحلّ دبلوماسي في الشمال، واتفاق لوقف إطلاق النّار في غزة.