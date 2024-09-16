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مركز عمليات طوارئ الصحة: تحديث لحصيلة غارة العدو الإسرائيلي على بلدة حولا والتي أدت إلى استشهاد شخص فيما سجلت إصابة 4 أشخاص بجروح
ميقاتي خلال توقيع مذكرة تفاهم بين مستشفى "أوتيل ديو دو فرانس" ومؤسسة "ديانا بو درغام تنوري لسرطان النساء": نولي هذا الملف اولوية قصوى ونتعاون مع جميع المعنيين لتنظيم عملية الحصول على العلاج اللازم
ميقاتي خلال توقيع مذكرة تفاهم بين مستشفى "أوتيل ديو دو فرانس" ومؤسسة "ديانا بو درغام تنوري لسرطان النساء": نولي هذا الملف اولوية قصوى ونتعاون مع جميع المعنيين لتنظيم عملية الحصول على العلاج اللازم
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عربي و دولي

مكتب نتنياهو ينفي رسمياً نيته بإقالة غالانت

2024-09-16 | 07:24
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مكتب نتنياهو ينفي رسمياً نيته بإقالة غالانت
مكتب نتنياهو ينفي رسمياً نيته بإقالة غالانت

أفادت هيئة البث الإسرائيليّة بأنّ "مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتنياهو​ ينفي رسميًّا الأنباء بشأن نيّته إقالة وزير الدّفاع ​يوآف غالانت​".

بدورها، نقلت القناة 12عن مكتب نتنياهو، أنّ "ما يُنشر بشأن مفاوضات مع غدعون ساعر لتعيينه بدل غالانت وزيرًا للدّفاع، غير صحيح".

وكانت قد كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أنّ نتانياهو هدّد مجدّدًا بطرد غالانت من الحكومة، بسبب معارضته لشنّ هجوم موسّع على لبنان، مشيرةً إلى أنّ غالانت يرى أنّ الوقت غير مناسب لمثل هذا الهجوم، ويريد إعطاء فرصة لحلّ دبلوماسي في الشمال، واتفاق لوقف إطلاق النّار في غزة.
 
 
مكتب نتنياهو ينفي رسمياً نيته بإقالة غالانت

عربي و دولي

بنيامين نتنياهو

يواف غالانت

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وسائل إعلام إسرائيلية: غالانت يشارك في مشاورات بمكتب نتنياهو حاليا رغم تقارير قرب إقالته

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